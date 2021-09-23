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«العناني» يجتمع مع سفير في أوكرانيا لمناقشة دفع الحركة السياحية

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«العناني» يجتمع مع سفير مصر في أوكرانيا لمناقشة دفع الحركة السياحية «العناني» يجتمع مع سفير في أوكرانيا لمناقشة دفع الحركة السياحية

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عقد، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع السفير أيمن الجمال سفير في أوكرانيا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوكرانيا خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي. حضر الاجتماع نائب الوزير لشؤون السياحة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية، والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تفعيل خطة عمل مشتركة لدفع الحركة الوافدة من السوق الأوكرانية لمصر، كما تم الاتفاق على قيام الوزارة بتنظيم عدد من الفعاليات والأحداث السياحية والثقافية والفنية في أوكرانيا للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة المصريتين، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض السياحية التي سوف يتم تنظيمها في أوكرانيا خلال الفترة القادمة. كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي المقرر إقامته في أوكرانيا في أكتوبر القادم.

جدير بالذكر أن السوق الأوكرانية تأتي في المرتبة الثانية ضمن الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل أزمة جائحة ، كما أن أوكرانيا كانت من أوليات الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة في يوليو 2020، وهي من الدول الأكثر إقبالًا على المقاصد السياحية المصرية منذ ذلك التاريخ ما يؤكد ثقة دولة ومواطني أوكرانيا في الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبق في المنتجعات السياحية.

المصرى اليوم

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