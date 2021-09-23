منى فؤاد: الفوائد المزدوجه للوظائف الخضراء تتمثل في تخفيف التحديات البيئية

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قالت الدكتورة منى فؤاد ابراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر الدولى للمناخ الاخضر والادارة الذكية للمخلفات، إن المؤتمر ناقش أحد أليات معالجة التدهور البيئي «الوظائف الخضراء» لانها تساعد على حماية النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى وذلك بتقليل استهلاك الطاقة والمياه وازالة الكربون من الاقتصاد وتقليل أو تجنب توليد جميع اشكال المخلفات والتلوث من خلال استراتيجيات عالية الكفاءة.

وأشارت منى فؤاد، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الفوائد المزدوجه للوظائف الخضراء بالنسبة للقطاع البيئي تتمثل في التخفيف من التحديات البيئية وكذلك المساعدة على النمو الاقتصادي، حيث يمكن استحداث ٢٤ مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام ٢٠٣٠ عند التحول إلى مستقبل اكثر خضرة.

ومن جانبها عرضت المهندسة عليا سراج الدين المدير التنفيذى لمؤسسة غبور للتنمية، خلال كلمتها بالمؤتمر، الدور الهام التي تقوم به في هذا الصدد وماتقوم به من اجل حماية البيئة والحد من الانباعاثات الضارة بالمناخ في مراحل تصنيع السيارات والتدريب المهنى والفنى لذلك.