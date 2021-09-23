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ضبط 872 مخالفة مرورية وإزالة 35 مرافق في سوهاج

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ضبط 872 مخالفة مرورية وإزالة 35 مرافق في سوهاج ضبط 872 مخالفة مرورية وإزالة 35 مرافق في سوهاج

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واصلت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، حملاتها المكبرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط المخالفات المرورية والسائقين المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة.

أسفرت الحملة، التي جرت اليوم، بإشراف من اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن ضبط 872 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين السير بدون رخصة قيادة، وحمل رخصة قيادة منتهية، والسير عكس الإتجاه، وتقاضى أجرة أكثر من المقررة، وعدم ربط حزام الأمان، والتحدث في التليفون المحمول أثناء القيادة، والإنتظار في الممنوع، وعدم صلاحية الأنوار، والحمولة الزائدة، وعدم تشميع الحمولة.

وفحصت الحملة 15 عينة بول عشوائية لقائدي السيارات على الطريق الزراعي، حيث جاءت نتائج فحص جميع العينات سلبية لتعاطي المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتصرف، كما تمكنت شرطة المرافق من رفع وإزالة 35 مخالفة مرافق وإشغال طريق، وتحرير مخالفات لأصحابها.

المصرى اليوم

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