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حملات مواجهة كورونا بسوهاج: تغريم 447 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 20 محلا ومقهى

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حملات مواجهة كورونا بسوهاج: تغريم 447 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 20 محلا ومقهى حملات مواجهة كورونا بسوهاج: تغريم 447 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 20 محلا ومقهى

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات التي جرت بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بسوهاج، وبتوجيهات من مدير الأمن اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، عن ضبط 447 شخصاً لعدم إرتدائهم الكمامات وقاموا بسداد الغرامة المستحقة، كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهي بدائرة المحافظة للتأكد من الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وأسفرت الحملات عن غلق 13 محل تجاري بأنشطه مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 7 مقاهٍ لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 18 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

المصرى اليوم

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