الكشف الطبي علي 1320 مريضًا في قافلة لجامعة الزقازيق بإحدى قرى حياة كريمة

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نفّذت جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، قافلة تنموية شاملة تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ،وإشراف الدكتورة وفاء فوزي المشرف العام على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لقرية الدبيكي مركز الحسينية وذلك في إطار مساهمة جامعة الزقازيق الفاعلة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشملت القافلة 12 تخصص طبي بشري ،وجاء إجمالي عدد الحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها وتشخيصها 1320 حالة، في تخصصات الباطنة، والقلب ،والمسالك، والأنف والأذن ،والأطفال، والعظامز الروماتيزم، والمخ والأعصاب، والجراحة والرمد والمتوطنة والجلدية، بمشاركة فريق من أطباء كلية الطب البشري بالزقازيق، والطب البشري بفاقوس، وتم توفير وصرف الأدوية اللازمة مجاناً من خلال أطباء كلية الصيدلة، فضلا عن تحويل عدد من الحالات لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة بمستشفيات الجامعية.

وفي ذات السياق شاركت كلية الطب البيطري بالجامعة، وذلك تحقيقاً لدورها التوعوي والتثقيفي، من خلال عقد ندوات قدم خلالها محمود عطية رئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، محاضرة حول الإدارة المتكاملة للمحاصيل الإستراتيجية ،مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على كل نقطة مياه وتوفيرها وحسن استغلالها، ولذا تنفذ عدد من المشروعات العملاقة كمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وتنمية شبه جزيرة سيناء والاستفادة منها في الاستخدامات الزراعية وغيرها، كما تناول أهمية تناول الغذاء الصحيح، وأن التلوث الغذائي كان أحد أهم الأسباب في انتشار عدد كبير من الأمراض الخطيرة مؤكداً على أهمية مراعاة التعليمات في استخدام المبيدات الحشرية، والتي تسبب مشاكل تراكمية من سوء استخدامها، منوهاً عن الاتجاه الحالي للزراعة العضوية كنهضة كبيرة للدولة المصرية هذه الآونة .

كما قامت الفرق الطبية بكلية الطب البيطرى، بالمشاركة في القافلة الشاملة من خلال خدمات مجانية طبية بيطرية اجتماعية، وقد شاركت الاقسام الاكلينيكية التوليد والتناسليات، والجراحة، وأمراض الأسماك، ورعايتها وطب الحيوان، وطب الطيور، والأرانب، مع زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، أسفرت جهودها عن الكشف على ٤١٢ حالة حيوانات، ٣٩١٦ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة مجاناً، ومكافحة الطفيليات الخارجية الناقلة لامراض الدم.

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة وحدة مكافحة التطرف الفكري بندوة تحت عنوان في «حب مصر نلتقي»، والتي تناولت قيمة حب الوطن ومكانة مصر، وكيف فضلها الله عز وجل في كتابه العزيز، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات التوعوية قدمتها كليات التكنولوجيا والتنمية، والتمريض، والتربية.