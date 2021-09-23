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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها.

وقال الرئيس السيسي- في كلمة له عبر «الفيديو كونفرانس» خلال مشاركته في قمة نظم الغذاء بالأمم المتحدة- إن قمة اليوم تعقد في فترة دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات المركبة التي يتعين علينا مواجهتها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعنا يأتي على رأس أولوياتنا جميعًا وخاصة في ظل تفاقم تغير المناخ، فضلاً عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء، لافتا، في الوقت ذاته، إلى أن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة في أفريقيا.

وأضاف أن تفاقم خطر المجاعة يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ الملايين من البشر غالبيتهم من النساء والأطفال، موضحًا أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها.