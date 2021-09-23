أخبار عاجلة

المفلح : 60% من المتسولين المضبوطين مكررّين -
"أصبحت على بعد خطوة".. "غوتيريس" يحذر: الحرب النووية لن يكون فيها منتصرون -
الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة -
سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا -
بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح -
Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة -
فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب -
فاروق فلوكس : الصدفة دخلتني التمثيل.. ولم أكن أعلم شيئًا عن الفن -
نجم تشيلسي «مُهدد» بالغياب حتى نهاية العام للإصابة -
دكرنس يجهز أهلي 2003 فى مباراة ودية بمدينة نصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

Print
السيسي: خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة : خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها.

وقال الرئيس السيسي- في كلمة له عبر «الفيديو كونفرانس» خلال مشاركته في قمة نظم الغذاء بالأمم المتحدة- إن قمة اليوم تعقد في فترة دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات المركبة التي يتعين علينا مواجهتها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعنا يأتي على رأس أولوياتنا جميعًا وخاصة في ظل تفاقم تغير المناخ، فضلاً عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء، لافتا، في الوقت ذاته، إلى أن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة في أفريقيا.

وأضاف أن تفاقم خطر المجاعة يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ الملايين من البشر غالبيتهم من النساء والأطفال، موضحًا أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن وزارة الشباب والرياضة

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

محافظ جنوب سيناء يشكر السيسي على توجيهاته بالتطوير الشامل لمنطقة الرويسات

محافظ جنوب سيناء يشكر السيسي على توجيهاته بالتطوير الشامل لمنطقة الرويسات

غريب: كنت السبب في عودة الجماهير والرئيس السيسي كرمني

غريب: كنت السبب في عودة الجماهير والرئيس السيسي كرمني