الإمارات تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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توقع تقرير حديث صادر عن معهد "الشرق الأوسط" أن يتجاوز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية 37 مليار دولار في عام 2020، وأن يصل في قطر إلى حوالي 9 مليار دولار، بحسب موقع "زاوية".

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من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الهلال" للمشاريع، بدر جعفر، ومقرها إمارة الشارقة، خلال مناقشة لتحالف إديسون، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، عن تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع نطاقه، أن "أهمية توفير إمكانية الاتصال الرقمي لمن يفتقرون له حقيقة دامغة لا جدال فيها إذ سيرتبط 70 بالمئة من القيم الجديدة في الاقتصاد والقدرة على الاستفادة منها على مدى العقد المقبل بمنصات تقتضي الاتصال الرقمي"، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وشدد "على الحاجة إلى معالجة الفجوة الرقمية من منظور الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار الفجوة الرقمية الكبيرة والمتسعة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأكبر حجما".

وتابع بدر جعفر أن "فرص الاستثمار المستقرة طويلة الأجل القائمة على التعريفة مثل البنية التحتية الرقمية أصبحت مغرية للغاية، مع توافر اليوم تريليونات الدولارات من رؤوس الأموال التي تسعى وراء تحقيق العوائد بلا معدلات فوائد".

ودعا إلى النظر في كيفية ضمان أن تكون الأطر التنظيمية والاستثمارية واضحة وشفافة ومقنعة بما يكفي لتسريع هذا الاستثمار.

ويسعى تحدي تحالف إديسون "1 Billion Lives" إلى تحسين حياة مليار شخص على مستوى العالم بحلول عام 2025 من خلال حلول رقمية متاحة وميسورة التكلفة.