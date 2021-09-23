«ارسم بسمة».. فتاة أقصرية ترسم البهجة على وجوه أطفال مستشفى الأورام

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ارسم بسمة فى اورام الاقصر

على طريقتها الخاصة، نجحت سارة خالد عبدالواحد «23 سنة» في رسم البهجة والفرحة على وجوه الاطفال المرضي داخل مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالاقصر من خلال عدة فعاليات فنية.

ارسم بسمة فى اورام الاقصر

سارة خريجة كلية التربية جامعة جنوب الوادى، تهوى الرسم وسخرت هوايتها في رسم السعادة وإدخال البهجة في قلوب الأطفال المرضى.

ارسم بسمة فى اورام الاقصر

وقضت ساره اوقات مبهجة مع الأطفال داخل المستشفي حيث رسمت على وجوههم رسومات بالوان طبيعية كما رسمت عدد من اللوحات الكرتونية التي يعشقها الاطفال الذين شاركوها الرسم ..

ارسم بسمة فى اورام الاقصر

وتقول سارة خالد عبدالواحد، أنها تهوى الفن الشتكيلى والرسم منذ صغرها وحصلت على عدة جوائز من قبل وفكرت في أن تسخر موهبتها في رسم ابتسامة على وجوه الاطفال مؤكدة انها لم تكن تتوقع هذا التفاعل من الأطفال المرضي الذين طالبوها بتكرار الزيارة.

ووجّه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر لسارة على مجهودها ومبادرتها الطيبة التي نالت إعجاب الجميع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تنعكس بشكل ايجابي على الصحة العامة للاطفال