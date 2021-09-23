أخبار عاجلة

المفلح : 60% من المتسولين المضبوطين مكررّين -
"أصبحت على بعد خطوة".. "غوتيريس" يحذر: الحرب النووية لن يكون فيها منتصرون -
الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة -
سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا -
بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح -
Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة -
فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب -
فاروق فلوكس : الصدفة دخلتني التمثيل.. ولم أكن أعلم شيئًا عن الفن -
نجم تشيلسي «مُهدد» بالغياب حتى نهاية العام للإصابة -
دكرنس يجهز أهلي 2003 فى مباراة ودية بمدينة نصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ارسم بسمة».. فتاة أقصرية ترسم البهجة على وجوه أطفال مستشفى الأورام

Print
«ارسم بسمة».. فتاة أقصرية ترسم البهجة على وجوه أطفال مستشفى الأورام «ارسم بسمة».. فتاة أقصرية ترسم البهجة على وجوه أطفال مستشفى الأورام

اشترك لتصلك أهم الأخبار


ارسم بسمة فى اورام الاقصر

على طريقتها الخاصة، نجحت سارة خالد عبدالواحد «23 سنة» في رسم البهجة والفرحة على وجوه الاطفال المرضي داخل مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالاقصر من خلال عدة فعاليات فنية.

ارسم بسمة فى اورام الاقصر

سارة خريجة كلية التربية جامعة جنوب الوادى، تهوى الرسم وسخرت هوايتها في رسم السعادة وإدخال البهجة في قلوب الأطفال المرضى.

ارسم بسمة فى اورام الاقصر

وقضت ساره اوقات مبهجة مع الأطفال داخل المستشفي حيث رسمت على وجوههم رسومات بالوان طبيعية كما رسمت عدد من اللوحات الكرتونية التي يعشقها الاطفال الذين شاركوها الرسم ..

ارسم بسمة فى اورام الاقصر

وتقول سارة خالد عبدالواحد، أنها تهوى الفن الشتكيلى والرسم منذ صغرها وحصلت على عدة جوائز من قبل وفكرت في أن تسخر موهبتها في رسم ابتسامة على وجوه الاطفال مؤكدة انها لم تكن تتوقع هذا التفاعل من الأطفال المرضي الذين طالبوها بتكرار الزيارة.

ووجّه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر لسارة على مجهودها ومبادرتها الطيبة التي نالت إعجاب الجميع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تنعكس بشكل ايجابي على الصحة العامة للاطفال

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا

سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا

بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح

بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح

Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة

Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة

فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب

فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب