«مملكة الخير».. هاني شاكر يهدي أغنية للشعب السعودي احتفالا باليوم الوطني الـ91

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طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر، اليوم الخميس، أغنية وطنية على طريقة الفيديو كليب، بعنوان «مملكة الخير» إحتفالا باليوم الوطني السعودي ال ٩١، وذلك عبر موقع «يوتيوب».

أغنية«مملكة الخير» من إخراج سعيد مطاوع وكلمات هشام حسني والحان عصام حسني منصور

«مملكة الخير» مهداه من الفنان الكبير هاني شاكر وفريق العمل للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا والهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ

الاغنية رؤية وإشراف تامر عبدالمنعم وإخراج سعيد مطاوع ومن كلمات هشام حسني ،لحن عصام حسني منصور إنتاج PMG وهشام حسني ،توزيع ميدو مزيكا ومهندس صوت ياسر أنور ومنسق إعلامي محمد زاهر .