تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملات على قرى المشويات و المطاعم الشهيرة وثلاجات حفظ المواد الغذائية، الخميس أسفرت عن ضبط كميات لحوم مذبوحة خارج المجازر، وضبط ١٦ طن أجبان فاسدة.

وقال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الاسكندرية، أنه استمرارا لمجهودات الأجهزة الرقابية وحرصا على الحفاظ على صحة المواطنين، شارك عضو هيئة الرقابة الإدارية في حملة مديرية التموين والطب البيطرى، بحملة مكبرة على قرى المشويات و المطاعم و ثلاجات الأجبان و حفظ المواد الغذائية و قد أسفرت الحملات عن مخالفات حيث جرى التفتيش والمرور على قرى المشويات بمناطق العامرية و الكينج مريوط و برج العرب و سموحة و المطاعم الشهيرة و الكشف على اللحوم الطازجة و المجمدة و مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وكذلك الشهادات الصحية للعاملين بتلك القرى حفاظا على صحة المواطنين من تناول أي أغذية منتهية الصلاحية أو فاسدة .

كما تم ضبط كميات من اللحوم البلدية مبردة مذبوحة خارج المجازر وغير موجود عليها أى أختام بأحد المطاعم الشهيرة وتم تحريز كمية ١٩٠ كجم، وضبط كميات من اللحوم المجمدة تقدر بـ ١٧٠ كجم بأحد المطاعم الشهيرة و تم تحريزها، وتحرر ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين ببعض قرى المشويات و المطاعم.

وأضاف أنه تم ضبط ثلاجة حفظ أقراص جبن رومى و صفائح جبن ابيض و عبوات زبادي بمنطقة سموحة و تم تحريز كميات كبيرة من صفائح جبن عليها صدأ و مظاهر فساد و عفن بكتيرى وتم تحريز ٣٥٦ قرص جبن رومى عليها عفن و تغير في الخواص بإجمالي وزن ٤ طن تقريبا، و٧٢٤ صفيحة جبنة بيضاء بها صدأ وسوء تخزين باجمالى وزن ١٢ طن تقريباً، و٨ جرادل بلاستيك بداخلها جبنة فيتا منتهية الصلاحية، و٥ كرتونة بداخل كل كرتونة ٦٤ علبة قشطة زنة العبوة ١٠٠ جرام منتهية الصلاحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)

تحريز 16 طن أجبان فاسدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجات مطاعم شهيرة في الإسكندرية (صور)