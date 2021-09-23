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"الزلفان" بمناسبة اليوم الوطني: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة

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"الزلفان" بمناسبة اليوم الوطني: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة "الزلفان" بمناسبة اليوم الوطني: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للمملكة
أثنى على ما تشهده من نهضة تنموية شاملة في جميع القطاعات

قال مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة إبراهيم بن أحمد الزلفان بمناسبة اليوم الوطني 91 " يحتفل أبناء هذا الوطن بالذكرى الواحدة والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- فهو يوم أمة تجسدت وحدتها فيه بالالتزام بدين الإسلام الحنيف والدعوة إليه.

أضاف: وفي هذا اليوم يفتخر شعب المملكة بنقل صورة حقيقية للعالم لما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات من خلال البرامج والمشاريع الطموحة التي ترجمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين يحفظهما الله وتوجيهاتهما الحكيمة تجاه توفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية لكل أبناء المجتمع، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان وجعله محور العملية التنموية كما يعكس مدى التلاحم بين المواطنين والقيادة الحكيمة مما يعطي رسالة واضحة للعالم أجمع إلى ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار سياسي واقتصادي.

وتابع: ويشرفني بهذه المناسبة أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين حفظهما الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91، التي تعيدنا إلى ماض مجيد، تأسس على نهج واضح من العقيدة الإسلامية السمحاء، التي عمادها تقوى الله وإرساء العدل والاعتدال واجتماع الكلمة حول ولي الأمر ونبذ أسباب الفرقة والخلاف وبناء المواطن الصالح والأخذ بسبل التنمية.

وختم قائلاً: نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، وأبناء وبنات هذا الوطن، وأن يحفظ ويحقق النصر لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال المرابطين على حدود المملكة لدحر المعتدين ونصرة المظلومين وتحقيق الأمن في المنطقة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحقق لبلادنا ما تتطلع إليه من نمو وتطور، وأن يعيد على المملكة هذه المناسبة وهي في تقدم وازدهار ورخاء، ونصر وتمكين، وأمن وأمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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