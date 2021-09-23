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بدأت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية اليوم الخميس بتلقي العاملين بها للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بناءً على توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية وعدم التهاون في هذا الشأن.

أكد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بأن الحكومة المصرية تسابق الزمن للحد من الإصابة بالفيروس ولتقليل العبء على النظام الصحي وحفاظا على صحة المجتمع مع التزام كافة العاملين بالمنطقة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من تباعد، وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، وأثناء العمل.

وتم أخذ اللقاح بمساعدة إدارة الكمبيوتر التعليمي والمعلومات والدعم الإلكتروني للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان وتسجيل البيانات.