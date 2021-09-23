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تطعيم العاملين في «الأقصر الأزهرية» بالجرعة الأولى من لقاح

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تطعيم العاملين في «الأقصر الأزهرية» بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تطعيم العاملين في «الأقصر الأزهرية» بالجرعة الأولى من لقاح

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بدأت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية اليوم الخميس بتلقي العاملين بها للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد ، وذلك بناءً على توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية وعدم التهاون في هذا الشأن.

أكد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بأن المصرية تسابق الزمن للحد من الإصابة بالفيروس ولتقليل العبء على النظام الصحي وحفاظا على صحة المجتمع مع التزام كافة العاملين بالمنطقة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من تباعد، وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، وأثناء العمل.

وتم أخذ اللقاح بمساعدة إدارة الكمبيوتر التعليمي والمعلومات والدعم الإلكتروني للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان وتسجيل البيانات.

المصرى اليوم

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