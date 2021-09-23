بمشاركة 150 طالبا من 12 دولة إفريقية.. الجامعة المصرية اليابانية تنظم الملتقى الدولى (صور)

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نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، «الملتقى الدولى للطلاب الأفارقة» بمشاركة 150 طالبا من 12 دولة أفريقية، بحضور الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، والبروفيسور سوزوكي نائب رئيس الجامعة للعلاقات الإقليمية والدولية وسامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم ومحمد ابو زهاد عميد كلية الاتصالات وعلوم الحاسب وعادل ريان عميد كلية إدارة الأعمال وعلوم الانسانيات وعصام حمزة ومعتز عبدالوهاب.

في بداية الملتقى، رحب رئيس الجامعة بالطلاب الأفارقة بالجامعة اليابانية وتم تقديم عرض عن الجامعة المصرية اليابانية وامكانياتها كجامعة بحثية وامتلاكها معامل بحثية بمواصفات عالمية، وألقى الطالب جوشوا من دولة غانا رئيس اتحاد الطلاب الأجانب بالجامعة كلمة أكد فيها أهمية الدور الذي تقدمة الجامعة اليابانية في دعم الطلاب الأفارقة بتخصيص منح كاملة لهم، موضحا أنه حصل على منحة لدراسة الماجستير بكلية الهندسة بعد أن تقدم للحصول عليها عبر موقع الجامعة واجتاز اختبارات القبول، مشيدا بمميزات التعليم بالجامعة وتوفير الجامعة كل الإمكانات للطلاب الأفارقة لدعم أبحاثهم فضلا عن توفير اقامة فندقية.

وأشاد المهندس أوبيو من دولة أوغندا ممثل اتحاد الطلاب الأفارقة بالقاهرة بدور منح الجامعة اليابانية في دعم الطلاب الافارقة كما أشاد بالتعاون بين الجامعة المصرية اليابانية والطلاب الأجانب وإتاحة فرص أكثر للطلاب الأجانب أن يأتوا للدراسة بالجامعة.

وتضمن برنامج الملتقى، إجراء نقاش مفتوح بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبعدها تم القيام بجولة تم خلالها زيارة مختلف قاعات المحاضرات والمعامل في مباني المقر الدائم والمدينة الجامعية ومبنى الأنشطة الطلابية وبعدها شارك الطلاب في يوم رياضى .

كما أكد الدكتور أحمد الجوهرى،على أن الجامعة خصصت 150 منحة للأشقاء في إفريقيا بهدف إعداد الكوادر الإفريقية وصقل خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي للمساهمة في دعم التنمية في إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المنح تمول من قبل حكومتي «مصر واليابان»، حيث تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية، ويبلغ إجمالي عدد هذه المنح 150 منحة توزع على ثلاث سنوات بواقع 50 منحة للطلاب من الدول الإفريقية المختلفة سنويًا ولمدة ثلاث سنوات متتابعة، لدعم التنمية في القارة السمراء.

وألقى الدكتور سوزوكي ماساكي النائب الاول لرئيس الجامعه للشؤون الإقليمية والدوليه، كلمه للطلاب عن مميزات الدراسه بالجامعه المصريه اليابانيه وتقيمها المرتفع بين الجامعات في مجال الأبحاث العلمية حصدت المركز الثاني محليا والـ ١١ عربيا في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي والذى تشارك به 31 جامعة مختلفة.

وأوضح سامح ندا، أن المنح تتضمن أحدث التخصصات في الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الطاقة الكهربائية، وهندسة علوم الكمبيوتر، والميكاترونكس والروبوتات، والهندسة الصناعية وإدارة النظم، وعلوم وهندسة المواد، وهندسة موارد الطاقة، والهندسة البيئية، والهندسة الكيميائية والبتروكيماوية، وعلم النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والرياضيات وطاقة المواد، وبيئة الفضاء.

بمشاركة 150 طالب من 12 دولة .. الجامعة المصرية اليابانية تنظم الملتقى الدولى للطلاب الأفارقة (صور)

بمشاركة 150 طالب من 12 دولة .. الجامعة المصرية اليابانية تنظم الملتقى الدولى للطلاب الأفارقة (صور)