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المجلس الرئاسي الليبي يطالب حكومة الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها

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المجلس الرئاسي الليبي يطالب حكومة الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها المجلس الرئاسي الليبي يطالب حكومة الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها

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طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالاستمرار في أداء مهامها، بعد حجب البرلمان الثقة عنها.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي: «يتابع المجلس عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة».

ودعا المجلس «السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية».

كما طالب حكومة الدبيبة «بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها».

وشدد المجلس على ضرورة «التزام جميع الأطراف بعدم إتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانا لسي العملية الانتخابية في مناخ إيجابي».

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن البرلمان حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 صوتا، من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.

المصرى اليوم

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