"الفيحاء" يضاعف الجراح .. ويقسو على "الأهلي" بثنائية

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في جولة "هي لنا دار" من دوري المحترفين

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هزيمة ثقيلة أمام الفيحاء في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفيحاء بهدفين نظيفين في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدفا الفيحاء جاءا عن طريق المحترف رامون لوبيز في الدقيقتين 60 و 68.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 10 في حين يتوقف رصيد الأهلي عند النقطة رقم 5.

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