بالصور.. محافظ الطائف يفتتح "حديقة السنابل" في السيل الصغير

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ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.. وبمساحة 170 ألف متر مربع

افتتح وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، وبحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ومديري الجهات الحكومية، حديقة السنابل، بالسيل الصغير، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وأوضح أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن حديقة السنابل تأتي ضمن باكورة من الخطط التطويرية للخدمات البلدية التي تهدف لتحسين المشهد الحضري، وتطوير المتنفسات العامة وفق المعايير العالمية، والتي تراعي توفير بيئة مريحة وجذابة للزوار مع أماكن مخصصة للممارسة الرياضية وألعاب رياضية ومماشي وألعاب للأطفال.

‫وتبلغ مساحة حديقة السنابل 170 ألف متر مربع، وتحتوي على مسطحات خضراء بأكثر من 35 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الزهور والورود والأشجار، وتشتمل الحديقة على المظلات والجلسات والكراسي والمجسمات الجمالية وأعمدة للإنارة الليلية، وهي مزودة بساحة رياضية، بحيث تتناسب مع برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.

وبالتفصيل تحتوي الحديقة على: ١١٥ عمود إنارة، و١٠٠ سلة، و٥٠ كرسي كمبوزيت، و٢٠ كرسي خشب، وخمس مظلات، وثلاث سنابل (واحدة كبيرة واثنان قصيرتان)، وستة أبراج ألعاب، و٨٩ نخلة واشنجتونيا، وخمسة آلاف زهرة امرنتس، وألفي زهرة النتيرا، و٣٠٠ شجيرة هبسكس، و١٢٠ شجيرة درونتا، و٧٥ فيكس نيتدا، و٣٨ شجرة تبوبيا، و١٣٩ سملمبس، و ١٤ شجرة بوانسيانا، و٢٠ شجرة جكرندا، و٥٠ شجرة فلفل ورقة رفيعة.

