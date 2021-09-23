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يؤرق الكثير من الشباب مسألة الوصول إلى ربطه العنق المثالية، خاصة إذا صادف إحتياجها في مناسبة اجتماعية أو مقابلة عمل، فيما يشكل بالنسبة للأخرون روتين يومي كل صباح، وفي كلا الحالتين تحتاج لمعرفة الطريقة المثلي لربط «الكرفات» بشكل يحسن من مظهرك أمام الناس.

ولرابطة العنق عدة مسميات باستخدام اللغات بالإنجليزية تسمى «necktie» أو «Tie»، وبالفرنسية تسمى «Cravate» لكن على كل المسميات فهي لا غنى عنها في المناسبات العائلية أو في مجال العمل، وخاصة المقابلات الرسمية.

وفيما يلي ست خطوات لربط الكرفات موضحة بفيديو:

علق الربطة حول رقبتك وتأكد من أن الطرف العريض أطول من الطرف الضيق. اعبر الطرف العريض على الطرف الضيق وعاد حوله. خذ الطرف العريض وأدخله من خلال الحلقة التي انفتحت بالقرب من الرقبة. اسحب الطرف العريض إلى اليمين بطريقة من الداخل إلى الخارج. اسحب الطرف العريض إلى الجانب الآخر ثم لأعلى من خلال حلقة العنق. اسحب الطرف العريض من خلال حلقة الرقبة وشدها.

يمكنك اتباع تلك الخطوات للوصول لربطة عنق سلمية، لكن إذا كنت تحتاج لدليل مرئي فيمكنك مطالعة هذا الفيديو:

يذكر أن رابطته العنق يرجع منشأها إلى أوروبا في العصور الوسطي، ويحتفل يوم 18 أكتوبر باليوم العالمي لرابطات العنق.

وتوجد طرق عدة لرابطات العنق، أبرزها ثلاث أشكال وهم

Four In Hand Knot والتى تستخدم أكثر بين الأطفال في المدارس، والشباب كونها أسهل في الأرتداء.

رابطة العنق (كرفاتة)

رابطة العنق (كرفاتة)

Half Windsor Knot تعد تلك الطريقة أكثر تعقيداً من سابقتها، وتستخدم أكثر في العمل والمقابلات الرسمية.

رابطة العنق (كرفاتة)

رابطة العنق (كرفاتة)

Full Windsor Knot كذلك تستخدم في العمل والمقابلات الرسمية.

رابطة العنق (كرفاتة)

رابطة العنق (كرفاتة)

وفيما يلي فيديو توضيحي للفرق بين الطرق الثلاث: