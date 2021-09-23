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«الرعاية الصحية» بالأقصر: 7 آلاف فحص طبي ضمن حملة «صحتك ثروتك» لصحة الرجل

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«الرعاية الصحية» بالأقصر: 7 آلاف فحص طبي ضمن حملة «صحتك ثروتك» لصحة الرجل «الرعاية الصحية» بالأقصر: 7 آلاف فحص طبي ضمن حملة «صحتك ثروتك» لصحة الرجل

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مبادرة صحتك ثروتك بالافصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انه في حملة «صحتك ثروتك»، بمحافظة الأقصر، والتى انطلقت من يوم 19 سبتمبر 2021، وتستمر فعالياتها حتى اليوم 23 سبتمبر الجاري، للكشف من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا، وتم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 7 آلاف رجل بمختلف مناطق الأقصر.

وبدأت الحملة فعالياتها داخل 7 منشآت صحية تابعين للهيئة بالأقصر وتشمل: مستشفيات (الكرنك الدولي، حورس، طيبة التخصصي)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (الطود، اسنا، أرمنت الحيط، القرنة).

وامتدت لتشمل 15 منشأة طبية أخرى وهم وحدات صحة أسرة (الشيخ موسى، المريس، الضمان، العديسات، الاقالتة، ال-عثمان، قبلى قمولا، الرزيقات بحرى، أبودغار، البغدادي، الحبيل، القباحي)، ومراكز صحة أسرة (الكرنك، الاقصر، العوامية)، وذلك للكشف عن الإصابة بأمراض البروستاتا لدى الرجال سواء من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو غير المنتفعين بالمنظومة.

وأوضحت أن نطاق تغطية الحملة، لم يقتصر على التمركزات داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، بل امتد ليشمل الكشف بالمناطق الأكثر ارتيادًا، حيث توجه فريق من المتطوعين للكشف، بواسطة كواشف سريعة لتحليل بروتين PSA في الدم، مما أدى إلى اتساع تغطية الحملة والكشف على أكبر عدد من المواطنين من الرجال بالمحافظة.

المصرى اليوم

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