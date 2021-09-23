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ماذا تفعل إذا تعرض نجلك للتنمر في المدرسة.. استشاري نفسي تجيب

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ماذا تفعل إذا تعرض نجلك للتنمر في المدرسة.. استشاري نفسي تجيب ماذا تفعل إذا تعرض نجلك للتنمر في المدرسة.. استشاري نفسي تجيب

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قالت الدكتورة ماري جرجس، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن الطفل لابد أن يحصل على وقت فراغ لكي يقضي وقت سعيد، لافتة إلى أن الدراسة ليست الشيء الوحيد الذي ينمي الذكاء والقدرات العقلية للطفل، معقبة: «ممكن يلعب تنمي قدراته الرياضية، وممكن يمارس موهبة معينة».

وتابعت «جرجس»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن وقت فراغ الطفل لابد من استغلاله لتنمية قدراته العقلية، والعمل على ملء وقت الفراغ من خلال الاشتراك له في أكثر من نشاط، خاصة خلال إجازة الصيف، معقبة :«لازم الطالب ياخد حقه في الراحه، لكي يستطيع ان يكمل الدراسة، خاصة إذا كان في سن المراهقة».

ولفتت إلى أن الطفل إذا تعرض لمشكلة تنمر في المدرسة أو أي مشكلة، ففي هذه الحالة يجب على ولي الأمر التوجه للمدرسة، والحديث على أن الطفل يواجه مشكلة، وفي نفس الوقت يجب الحديث مع الطالب بأن قد يواجه مشكلة في أي مدرسة قد ينقل لها، والحديث معه على العديد من البدائل لحل المشكلة.

المصرى اليوم

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