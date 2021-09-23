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الحكم على مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في الجزائر بالسجن 4 سنوات

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الحكم على مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في الجزائر بالسجن 4 سنوات الحكم على مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في الجزائر بالسجن 4 سنوات

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أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية الخميس حكما بالسجن أربع سنوات بحق اللواء المتقاعد على غديري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عام 2019 التي ألغيت، بتهمة «المشاركة في إضعاف معنويات الجيش» كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

واستوقفت السلطات الجزائرية غديري، منذ يونيو 2019، وحوكم أمام محكمة الدار البيضاء الواقعة بأحد ضواحي شرق العاصمة الجزائئرية بتهمة «المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم».

وأرجأ الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقةـ الانتخابات الجزائرية إلى أجل غير مسمى، لمواجهة الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ 22 فبراير 2019، قبل أن يرشح نفسه لولاية خامسة ثم يستقيل في 18 من أبريل 2019 بعد ضغط من الشارع الجزائري.

وألغى المجلس الدستوري بالجزائرفي 4 يوليو، الانتخابات الرئاسية التي دعا الرئيس المؤقت للبلاد، آنذاك، عبدالقادر بن صلاح؛ لعدم وجود مرشحين. ورغم استمرار التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، نظمت الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 12 كامن ديسمبر 2019 ليفوز بها الرئيس الحالي، عبدالمجيد تبون.

ودخل اللواء المتقاعد غديري_و الحديث العهد في السيا_ عالم السياسة في نهاية 2018، حين قال أنه يريد «قطع كل صلة مع النظام و»بناء الجمهورية الثانية«، ثم قدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية في 18ابريل في مواجهة بوتفليقة.

واثار غديري غضب قائد أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صلاح بعدما دعاه ضمنا إلى منع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في نهاية 2018 بسبب وضعه الصحي نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

المصرى اليوم

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