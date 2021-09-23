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وزير الخارجية الروسي يؤكد التزام موسكو بسيادة سوريا

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وزير الخارجية الروسي يؤكد التزام موسكو بسيادة سوريا وزير الخارجية الروسي يؤكد التزام موسكو بسيادة سوريا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره السوري فيصل المقداد، خلال لقاء عقد بينهما في نيويورك، التزام موسكو الثابت بسيادة بلده واستقلاله، حسب اليوم.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين خلال المحادثات التي جرت بينهما اليوم الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبادلا الآراء بشأن تطورات الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على أفق مواصلة تقديم العملية السياسية في هذا البلد على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يشمل أنشطة اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف.

وتابع البيان: «في هذا الصدد، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئ الداعم للاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وحق السوريين المشروع في تقرير مستقبل بلدهم بأنفسهم».

ولفت البيان إلى أن لافروف والمقداد بحثا بصورة بناءة وذات اهتمام متبادل بعض المسائل العملية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا .

ومن المقرر أن يلتقي لافروف في نيويورك في وقت لاحق من اليوم مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

المصرى اليوم

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