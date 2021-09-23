الداخلية تضبط المتهمين بسرقة فرع البنك الزراعي في الشرقية

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كشفت ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من خزينة أحد أفرع البنك الزراعى بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات. وقالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من مدير فرع البنك الزراعى الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز بسرقة مبلغ مالى من داخل الفرع وكذا سرقة جهاز الــ DVR من داخل مكتب مدير الفرع».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص أحدهم يعمل موظف أمن إدارى والمعين لحراسة البنك، مقيمين ببندر مشتول السوق».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، حيث قام (موظف الأمن) بالتخطيط للسرقة نظراً لطبيعة عمله، وأعدوا ( صاروخ كهربائى، مفك، عتلة حديدية) وعقب إنتهاء العمل بالبنك وإنصراف جميع العاملين به حضر إليه المتهمان الأخران، وقام بفتح الباب الجانبى للبنك وصعدوا للطابق الثالث محل الواقعة، وفتح الباب الخارجى الخاص بالبنك والدلوف لداخله وفك المسامير الخاصة بقفل حجرة الخزينة والدلوف لداخل الحجرة وكسر الخزينة بإستخدام الأدوات المُشار إليها وسرقة المبلغ المالى، ثم قاموا بإعادة تركيب القفل، وكذا فك مسامير قفل حجرة مدير فرع البنك وسرقة جهاز الـ DVR حتى لا يعلم أحد بارتكابهم الواقعة ثم قاموا بإعادة تركيب القفل، وعقب ذلك توجه المتهمان الأخران بالمسروقات والأدوات المستخدمة لورشة خاصة بأحد المتهمين وتخلصوا من جهاز الـDVR بإلقائه بأحد المصارف بدائرة المركز».

وشددت: «أرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه- الأدوات المستخدمة) أضافوا بانفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».