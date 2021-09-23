مجاهد يوافق على خطة كيروش ويعلن موعد انطلاق الدورى

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وافقت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، على اقتراحات كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول بخصوص موعد انطلاق بطولة الدورى العام 2021-2022.

واقترح كيروش ان تلعب جميع الأندية في الدورى العام قبل تجمع المنتخب في فترة التوقف الدولي المقررة في نوفمبر المقبل.

وبناء على ذلك قرر اتحاد الكرة ان تنطلق بطولة الدوري العام عقب فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، التي تشهد مباراتي مصر ضد ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وما يليها من مباريات بطولتي أفريقيا للأندية.

وسينطلق الدورى يومي 25 و26 أكتوبر بإقامة 3 جولات من المسابقة حتى 5 نوفمبر المقبل.

ويستهدف الجهاز الفني زيادة المعدلات البدنية للاعبين المحليين، من أجل توسيع قاعدة اختيار اللاعبين لاحقا وفقا لرؤية المدير الفني البرتغالي