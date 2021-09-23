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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة (التفاصيل)

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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة (التفاصيل) وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة (التفاصيل)

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها.

● الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

● الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

● الدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

المصرى اليوم

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