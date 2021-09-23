عودة أحمد رفعت لتدريبات المصري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تدريباته مساء الخميس، تحت قيادة التونسي معين الشعباني، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهد المران عودة أحمد رفعت، جناح الفريق، حيث انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية، بعدما غاب لمدة ثلاثة أيام، بسبب الخلاف مع ادارة النادي.

وينوي مسؤولو النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عقد جلسة مع جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني، لانهاء الخلافات والتركيز في المرحلة المقبلة، بداية من مباراة الموارد المائية الاوغندي في دور ال32 لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وكان أحمد رفعت جمع متعلقاته وغادر بورسعيد يوم الثلاثاء الماضي بسبب رفض مسؤولي النادي تعديل عقده ماليًا، خاصة بعدما تم رفض انضمامه إلى نادي فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحرص محمود عبدالحكيم، نجم النادي المصري الأسبق وبعض من مشجعي النادي البورسعيدي، على عقد جلسة مع اللاعب في الساعات الماضية، من أجل اقناعه بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق وتقريب وجهات النظر بينه وبين الإدارة، وهو ما وافق عليه اللاعب.