تامر حبيب يهنئ منة شلبي بعد ترشيحها لـ«Emmy»: «يا مشرفانا ورافعة راسنا»

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توالت تهانئ نجوم الفن إلى الفنانة منة شلبي بعد إعلان ترشيحها لجائزة Emmy internationalعن مسلسلها «في كل أسبوع يوم جمعة».

ونشر السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك مهنئا«منة» :«يا مشرفانا ومفرحانا ورافعة راسنا، يامحترمة ياللي بتحترمي مهنتك، وبتحبيبها ومخلصالها، يا حبيبتي وأمي وبنتي واختي، يا صاحبي ال جدع مليون مبروك».

نجوم الفن يهنئون منة شلبي بترشيحها لجائزة إيمي

واعتبر الفنان صبري فواز أن وجود منة شلبي ضمن ترشيحات جوايز إيمي، خبر يفرح ويشرف ..وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«الأهم ..إنه إنتصار للمواهب الحقيقية الصافية، التي لم تشبها أي تريندات ولا الشويتين إياهم ..مبروك يا نوارتنا».

نجوم الفن يهنئون منة شلبي بترشيحها لجائزة إيمي

وكان المخرج عمرو سلامة اول المهنئين ل«منة» حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:«الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة..المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبيه.. إخراج محمد شاكر والمسلسل ل» شاهد VIP«.