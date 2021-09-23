ندوة «معًا لمواجهة كورونا» بسوهاج تطالب المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح

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نظمت محافظة سوهاج ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، ندوة بعنوان «معاً لمواجهة كورونا»، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، عقدت الندوة بحضور اللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور الحسيني الجارحي استشاري أمراض النساء والتوليد، والدكتور وائل شنودة استشاري أمراض الباطنة والعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وأعضاء الوحدة، وعدد من العاملين والعاملات بالديوان العام ومديريات الخدمات بالمحافظة.

وأكد اللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد، على ضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس «كورونا» من خلال التسجيل على موقع الوزارة، أو من خلال القوافل المتنقلة التي تجوب مختلف مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح التي يتم الإعلان عنها، وفقا لخطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والحد من إنتشارها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى الجهد المبذول بالقطاع الصحي خلال الفترة الماضية لمواجهة الجائحة، مرورا بنشر الوعي بأهمية تلقي اللقاح بمختلف أنواعه، مؤكدة أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة ومصرح بها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لافتة إلى أن اللقاحات ستقلل من المضاعفات المصاحبة في حالة الإصابة بالفيروس، كما أوضحت أن جميع الفرق والمستشفيات المخصصة بالعزل بها كوادر مدربة، وعلى أتم الإستعداد للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، لافتة إلى أنه تم زيادة عدد الأسرة داخل مستشفيات العزل، وزيادة عدد القوافل الطبية ومراكز تلقي اللقاح على مستوى المحافظة، لاستيعاب جميع الحالات والإستعداد لأي موجات جديدة.

وقام الدكتور الحسيني الجارحي، والدكتور وائل شنودة، بإلقاء محاضرات حول فيروس كورونا، وأعراضه وطرق الوقاية منه، مؤكدين على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية حتى بعد تلقي اللقاح، كما قاموا بالرد على كافة تساؤلات واستفسارات الحضور حول مخاوفهم من تلقي اللقاح والشائعات الخاطئة المنتشرة عنه.