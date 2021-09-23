أخبار عاجلة

ميقاتي: تعاون جميع الأطراف ضروري لتعافي لبنان -
ميقاتي: إذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك -
ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي -
تدريب أئمة الأوقاف على «الأساليب الأدبية» ببرنامج اللغة العربية في جامعة الأقصر -
كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ندوة «معًا لمواجهة كورونا» بسوهاج تطالب المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح

Print
ندوة «معًا لمواجهة كورونا» بسوهاج تطالب المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح ندوة «معًا لمواجهة كورونا» بسوهاج تطالب المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة سوهاج ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، ندوة بعنوان «معاً لمواجهة كورونا»، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، عقدت الندوة بحضور اللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور الحسيني الجارحي استشاري أمراض النساء والتوليد، والدكتور وائل شنودة استشاري أمراض الباطنة والعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وأعضاء الوحدة، وعدد من العاملين والعاملات بالديوان العام ومديريات الخدمات بالمحافظة.

وأكد اللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد، على ضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس «كورونا» من خلال التسجيل على موقع الوزارة، أو من خلال القوافل المتنقلة التي تجوب مختلف مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح التي يتم الإعلان عنها، وفقا لخطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والحد من إنتشارها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى الجهد المبذول بالقطاع الصحي خلال الفترة الماضية لمواجهة الجائحة، مرورا بنشر الوعي بأهمية تلقي اللقاح بمختلف أنواعه، مؤكدة أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة ومصرح بها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لافتة إلى أن اللقاحات ستقلل من المضاعفات المصاحبة في حالة الإصابة بالفيروس، كما أوضحت أن جميع الفرق والمستشفيات المخصصة بالعزل بها كوادر مدربة، وعلى أتم الإستعداد للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، لافتة إلى أنه تم زيادة عدد الأسرة داخل مستشفيات العزل، وزيادة عدد القوافل الطبية ومراكز تلقي اللقاح على مستوى المحافظة، لاستيعاب جميع الحالات والإستعداد لأي موجات جديدة.

وقام الدكتور الحسيني الجارحي، والدكتور وائل شنودة، بإلقاء محاضرات حول ، وأعراضه وطرق الوقاية منه، مؤكدين على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية حتى بعد تلقي اللقاح، كما قاموا بالرد على كافة تساؤلات واستفسارات الحضور حول مخاوفهم من تلقي اللقاح والشائعات الخاطئة المنتشرة عنه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعليم» تصدر كتابًا دوريًا لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

«التعليم» تصدر كتابًا دوريًا لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ الغربية يناقش آليات مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

محافظ الغربية يناقش آليات مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

تزايد حالات الوفاة .. الصحة تعلن بيان فيروس كورونا

تزايد حالات الوفاة .. الصحة تعلن بيان فيروس كورونا

تركيا تسجل أكثر من 28 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تسجل أكثر من 28 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة