أخبار عاجلة

ميقاتي: تعاون جميع الأطراف ضروري لتعافي لبنان -
ميقاتي: إذا كانت العلاقات مع سوريا تعرض لبنان للمخاطر فلن أقبل بذلك -
ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي -
تدريب أئمة الأوقاف على «الأساليب الأدبية» ببرنامج اللغة العربية في جامعة الأقصر -
كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري تربوي: الانتحار عرض لمرض عقلي

Print
استشاري تربوي: الانتحار عرض لمرض عقلي استشاري تربوي: الانتحار عرض لمرض عقلي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت لمياء مصباح، أخصائية تربية وعلاقات أسرية، إن الانتحار لا يرتبط بمكانة اجتماعية معينة أو الضغوط النفسية أو الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الانتحار عرض لمرض عقلي، مثله مثل السخونية التي تدخل على وجود فيروس، أو ميكروب في الجسم.

وتابعت «مصباح»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الانتحار عرض لمرض عقلي، وهناك الكثير من الأمراض العقلية التي تسبب الانتحار.

وأضافت: «مش كل طفل يتعرض لقسوة في المعاملة من والده سيقوم بالانتحار، ولكن هناك البعض قد يقوم بالانتحار، بسبب معانته من مرض عقلة مثل الفصام أو الاكتئاب أو بعض الأمراض العقلية والنفسية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي

ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي

تدريب أئمة الأوقاف على «الأساليب الأدبية» ببرنامج اللغة العربية في جامعة الأقصر

تدريب أئمة الأوقاف على «الأساليب الأدبية» ببرنامج اللغة العربية في جامعة الأقصر

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو)

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو)

4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021

4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021