استشاري تربوي: الانتحار عرض لمرض عقلي

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قالت لمياء مصباح، أخصائية تربية وعلاقات أسرية، إن الانتحار لا يرتبط بمكانة اجتماعية معينة أو الضغوط النفسية أو الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الانتحار عرض لمرض عقلي، مثله مثل السخونية التي تدخل على وجود فيروس، أو ميكروب في الجسم.

وتابعت «مصباح»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الانتحار عرض لمرض عقلي، وهناك الكثير من الأمراض العقلية التي تسبب الانتحار.

وأضافت: «مش كل طفل يتعرض لقسوة في المعاملة من والده سيقوم بالانتحار، ولكن هناك البعض قد يقوم بالانتحار، بسبب معانته من مرض عقلة مثل الفصام أو الاكتئاب أو بعض الأمراض العقلية والنفسية».