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مران الاسماعيلي..تدريبات فنية وخططية..واجتماعات منفردة مع اللاعبين

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مران الاسماعيلي..تدريبات فنية وخططية..واجتماعات منفردة مع اللاعبين مران الاسماعيلي..تدريبات فنية وخططية..واجتماعات منفردة مع اللاعبين

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته المكثفة اليومية تحت القيادة الفنية لطلعت يوسف، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز .

المران اشتمل على جمل فنية وخططية منها اللعب تحت الضغط والتسليم والتسلم في المساحات الضيقة بجانب الكرات العرضية والتسديدات.

كما شهد المران عقد أعضاء الجهاز الفني واللجنة الفنية اجتماعات منفردة مع اللاعبين، واختتم المران الذي أقيم على الملعب الرئيسي بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات.

المصرى اليوم

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