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وزير الري: إثيوبيا أعطتنا معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة

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وزير الري: إثيوبيا أعطتنا معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة وزير الري: إثيوبيا أعطتنا معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إن إثيوبيا أعطتنا معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة.

وأضاف وزير الري، في لقاء تلفزيوني، أن «المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على والسودان».

وشدد وزير الري على أن «دول حوض النيل ذات سيادة وليس من المقبول أن تتحدث إثيوبيا نيابة عنها».

وأكد عبدالعاطي على ضرورة «وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا في سبيل التوقيع على اتفاق حول سد النهضة».

ولفت إلى أنه «من مصلحة الجميع التعاون في ملف سد النهضة لتحقيق الرخاء في المنطقة».

وأشار إلى أنه «من مصلحة مصر والسودان وإثيوبيا التعاون في أزمة سد النهضة حتى تنعم المنطقة كلها برخاء».

المصرى اليوم

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