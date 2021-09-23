بدء فعاليات مبادرة «معا نطمئن ..سجل الآن» في الأقصر

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مبادرة سجل الآن.. معا نطمئن

تابع الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فعاليات حملة «معا نطمئن ..سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة الأقصر، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة.

مبادرة سجل الآن.. معا نطمئن

وبحسب بيان، الخميس، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيرًا على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، في ميدان سيدي أبوالحجاج.

مبادرة سجل الآن.. معا نطمئن

كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأكد على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب أن الباص الخاص بالحملة سينتشر بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، حيث سيتم التحرك لمبنى المحافظه وميدان صلاح الدين وميدان المحطة لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

كما أشارت الدكتورة إلهام محمد، وكيل المديرية، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتة إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.