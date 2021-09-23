مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا .. الموعد والتشكيل والمشاهدة

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يواصل فريق مانشستر يونايتد استعداده لخوض لقاء أستون فيلا القادم، وعينه على الـ3 نقاط من أجل مواصلة الانطلاقة الجيدة في النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أولدترافورد، في إطار مباريات الجولة السادسة من فاعليات البريميرليج.

ويشهد نفس توقيت لقاء مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا عدة مباريات أخرى في البطولة المحلية الشهيرة يأتي في مقدمتها إيفرتون ونورويتش سيتي وليدز يونايتد أمام وست هام يونايتد.

وسيتم نقل مباراة مانشستر واستون فيلا على شاشة قناة بي عن سبورت 1 مع وجود استديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة العربية.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الإنجليزية خدمة متابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه مع الاطلاع على نتائج المباريات التي تقام في نفس التوقيت.

تشكيل مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يدفع مدرب الشياطين الحمراء سولشاير بتشكيل مكون من ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، والرباعي الدفاعي (لوك شو – رافاييل فاران – هاري ماجواير – بيساكا) والفرنسي بول بوجبا في وسط الملعب بجانب سكوت ماكتوميناي – فريد – برونو فرنانديز – وجرينوود وكريستيانو رونالدو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث من جدول ترتي بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي المتصدر وليفربول الوصيف، ويتواجد أستون فيلا في المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.