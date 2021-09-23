جولة تفقدية لمحافظ الغربية بقرية بشبيش مركز المحلة

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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، قرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى في جولة استمرت 3 ساعات.

بدأت الجولة بزيارة مبنى الوحدة البيطرية حيث وجه المحافظ باستغلال قطعة أرض محيطة بالوحدة لعمل قوافل بيطرية وندوات إرشاد زراعي وبيطري، وتفقد المحافظ ومرافقوه مجزر بشبيش والذي تم انشاؤه عام 1967 على مساحة 750 مترًا، موجهاً باحلال وتجديد المجزر وإضافة قطعة أرض أملاك دولة إلى المجزر، ليصبح إجمالي مساحته 1350 مترًا، ليخدم قرية بشبيش والقرى المجاورة، كما تفقد المحافظ كوبري أبويوسف ببشبيش، حيث وجه ‎مدير مديرية الطرق بإجراء إحلال وتجديد للكوبري ضمن خطة العام الجاري. ‎

واخْتُتِمَت الجولة بتفقد الوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية لومانة والتي تم إنشاؤها منذ 13 سنة ولم يتم استغلالها، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتجهيزها لإستقبال المواطنين وتشغيل العيادات ومعمل التحاليل والصيدلية وعيادة التطعيمات.