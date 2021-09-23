جيل جديد من لقاحات كورونا.. شركة صينية تطور بخاخ أنف مضاد لكورونا

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بينما تتحسس العديد من البلدان طريقها أغلى بلوغ مناعة القطيع عبر تلقيح الحد الأقصى من مواطنبها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، وبينما تشهد اللقاحات طفرة كبيرة كشف سجل تجارب سريرية لشركة «بكين وانتاي» Beijing Wantai الصينية _ المختصة بمجال الصيدلة الحيوية أن الشركة تعتزم بدء تجاربها لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، على هيئة بخاخ للأنف.

وحسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وردت المعلومات حوب اللقاح الجديد بسجل التجارب السريرية الصيني، أمس الأربعاء.وتسعي شركة«بكين وانتاي» Beijing Wantai الصينية للاستعانة بنحو 40 ألفًا من المتطوعين البالغين؛ للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية، قبل إطلاق اللقاح الجديد.

وبينما ذكر السجل أنه سيجري تطعيم المشاركين بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين بين الجرعتين، لم يذكر عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحه، بل اكتفى بيان شركة «بكين وانتاي» بالقول بإن لجنة أخلاقيات في الفلبين وافقت على الدراسة مما يزيل بعض العقبات ويمهد الطريق لإجراء تجربة هناك

وقال ممثل لشركة «بكين وانتاي» إن التسجيل لا يعني أن الشركة بدأت رسمياً تجارب المرحلة الثالثة، مضيفاً أنها تنتظر المزيد من الوثائق من السلطات، لكنه لم يذكر من أي بلد. وهذا اللقاح بديل للقاحات الشائعة التي تؤخذ عن طريق الحقن.

ويمكن للقاح البخاخ أن ينتج رد فعل مناعياً في الشعب الهوائية عن طريق محاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.

وتُنقِذ اللقاحات ملايين الأرواح سنوياً. ويُعد تطوير لقاحات آمنة وفعّالة ضد كوفيد-19 خطوة كبيرة إلى الأمام في جهدنا العالمي لإنهاء الجائحة والعودة إلى القيام بمزيد من الأنشطة التي نستمتع بها مع أحبائنا.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة┬ يونيسيف»تعمل اللقاحات عبر محاكاة عاملٍ معدٍ – فيروسات، أو بكتيريا، أو كائنات دقيقة أخرى يمكنها التسبب بالأمراض. وتؤدي هذه المحاكاة إلى ’تعليم‘ نظام المناعة لدينا أن يستجيب بسرعة وفاعلية ضد العامل المُعدي.

وكانت اللقاحات تقوم بذلك تقليدياً من خلال تقديم شكل ضعيف من العامل المعدي يتيح لنظام المناعة لدينا بناء ذاكرة للتعامل معه. وبهذه الطريقة، بوسع نظام المناعة أن يميّز العامل المعدي بسرعة وأن يكافحه قبل أن يصيبنا بالمرض. وهذه هي الطريقة التي صُممت وفقها بعض لقاحات كوفيد-19.