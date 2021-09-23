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احتفل فريق زراعة الكبد بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، بمرور ٢٠ عاما على إجراء أول عمليه زراعة كبد في مصر من متبرع حي، والتي اجريت في ١٩ سبتمبر عام ٢٠٠١، وذلك بمشاركة رواد زراعة الكبد في مصر الذين ساهموا في تأسيس هذا الفريق، وبحضور مميز لعدد من كبار الاطباء والخبراء الاجانب في هذا التخصص، والذين شاركوا في المؤتمر عن بعد عبر «زووم»، ومنهم البروفيسور محمد ريلا (الهند)، والبروفيسور اوليفر بوالوت (فرنسا)، والبروفيسور هيروشي داتي (اليابان)، والبروفيسور مجدي عطية من (انجلترا).

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الفريق الطبي نجح خلال تلك الفترة في إجراء ١٥٠٠ عمليه زراعة كبد خلال عدة مستشفيات وهي مستشفى عين شمس التخصصي، ومصر للطيران ومستشفى وادي النيل «، منها ٤٦٠ حالة زراعة كبد بمستشفى عين شمس التخصصي، مشيرا أن فريق زراعة الكبد أجرى أول زراعة كبد منذ عشرين عاما بحضور خبراء أجانب وقتها، ثم اجريت أول عملية بفريق مصري ١٠٠٪؜ عام ٢٠٠٤، موجها الشكر لكل اعضاء الفريق الذي ضم مختلف التخصصات وساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة مئات بل آلاف المواطنين.

واعتبر المتيني، الذي يعد رائدًا في زراعة الكبد بمصر، انه كان محظوظًا بفريق عمل متجانس وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والإخلاص، حيث استطاع خلال تلك الفترة تجاوز العديد من التحديات وإدخال أحدث التقنيات في هذا المجال، مؤكدا ان القادم سيكون افضل وأنه فخور بما حققه هذا الفريق وما سيواصل تحقيقه مستقبلًا، مشيرا أن الفريق الطبي لزراعة الكبد يعمل حاليا على تسليم الجيل الثاني من الأطباء المتخصصين في عمليات زراعة الكبد.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، أن جامعة نجحت في نقل خبرات زراعة الكبد إلى أكثر من موقع وصلت إلى ٥ مراكز بخلاف جامعة عين شمس، لافتا إلى أنه تم في عام ٢٠٠٧ عمل مركز بمستشفى مصر للطيران، وبعدها تم مد يد العون لمركز زراعة الأعضاء بجامعة المنصورة، وعام ٢٠١٤ تم المساهمة في افتتاح مركز زراعة الأعضاء بجامعة أسيوط، وفي عام ٢٠١٥ تم البدء في إنشاء مركز بجامعة الإسكندرية.

وانتهز رئيس جامعة عين شمس المناسبة، لتوجيه رسالة للمجتمع بأهمية تفعيل القانون الذي يسمح بنقل الاعضاء من المتوفين حديثا مثل باقي الدول لأنه سيسهم بشكل كبير جدا في إنقاذ حياة آلاف المرضى، مشيرا ان العائق الوحيد أمام تفعيل القانون هو عائق نفسي ومجتمعي وليس طبيا أو دينيا، خاصة بعد موافقة الأزهر والكنيسة على القانون.

من جانبه قال الدكتور محمد بهاء عضو مؤسس فريق زراعة الكبد بجامعة عين شمس، أن فكرة تأسيس فريق مصري لزراعة الكبد منذ ٢٠ عاما كانت تحدي كبير، وبحاجة لمجهود جبار وفريق عمل متجانس بشكل كبير تحت قيادة الدكتور محمود المتيني، وهو ما ساهم في نجاح هذا التحدي الكبير وتحويلة لواقع حقيقي، حيث كانت العمليه الواحدة تستغرق قرابة ١٨ ساعة من العمل المتواصل والشاق، مشيرا نسبة نجاح العمليات البالغ عددها ١٥٠٠ حالة بلغت ٨٥٪؜ .

وشدد عضو فريق زراعة الكبد، على أهمية تفعيل قانون نقل وزراعة الاعضاء من المتوفين حديثًا، خاصة وانه موجود في العديد من البلدان المجاورة ومنها السعودية التي تسمح بنقل الاعضاء من متبرع حي منذ عام ١٩٩٦، مشيرا أن تفعيله سوف يساهم بشكل كبير في انقاذ حياة الكثير من المرضى.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خلال الاحتفال بمرور ٢٠ عام على أول عمليه زراعة كبد