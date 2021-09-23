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تشيلسى يستهدف ضم دى ليخت فى الصيف المقبل

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تشيلسى يستهدف ضم دى ليخت فى الصيف المقبل تشيلسى يستهدف ضم دى ليخت فى الصيف المقبل

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كشف موقع «كالتشو ميركاتو» أن تشيلسي يخطط لتعزيز صفوفه من خلال ضم أحد لاعبي يوفنتوس، وستكون صفقة قوية لتدعيم فريق البلوز بناء على طلب توماس توخيل، المدير الفني للفريق.

ويبحث توخيل عن تدعيم دفاع الفريق، حيث قدم النادى الإنجليزي عرضا للدولي الفرنسي جويل كوندي، لكن إشبيلية رفض التفريط في خدمات اللاعب، ليحول النادى اللندنى وجهته نحو الدورى الإيطالي وتحديدا يوفنتوس.

وقال الموقع الإيطالي الشهير، ان تشيلسي مهتم بضم مدافع يوفنتوس ماتيس دي ليخت، ووضعه على رأس لائحة شرائه في الصيف المقبل.

وانتقل اللاعب الهولندي الدولي، إلى يوفنتوس في للعام 2019، ويوجد بعقد اللاعب الهولندى شرطا جزائيا بقيمة 103 ملايين جنيه إسترليني، لكنه لن يتم استخدامه إلا عقب نهاية الموسم الحالى، أي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة

المصرى اليوم

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