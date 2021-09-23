رئيس جامعة الأقصر يفتتح المؤتمر الدولي الأول لمشروع «إكسيلنج»

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افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، المؤتمر الدولي الأول لمشروع إكسيلنج تحت عنوان التكنولوجيا وتدريس اللغات، بمركز الابتكار اللغوي بكلية الألسن، برعاية الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن، ومنسق المشروع.

وأوضحت الدكتورة شيماء الصغير منسق المؤتمر، أن المؤتمر تم في إطار فعاليات مشروع إكسيلنج بالتعاون مع جامعات سلامنكا، بولينيا، هايدلبرج، كويمبرا، دوبلن، حلوان، المنيا، القاهرة، الإسكندرية، فاروس.

شارك في المؤتمر لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية بالأقسام المختلفة، كما ألقى الأساتذة من الجامعات الشريكة، المحاضرات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.