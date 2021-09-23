التعليم : مسحة مرتين أسبوعيا لغير المتلقين لقاح كورونا

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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا جديدا لجميع المديريات التعليمية، بشأن متابعة تلقي العاملين بالتعليم لـ لقاح كورونا .

قرر وزير التربية والتعليم القرارات التالية:

- يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك

- يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية لـ التطعيم في ضوء تقرير طبي من التأمين الصحي يفيد بذلك.

- التشديد على العاملين ممن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بتقديم إفادة بمسحة بواقع مرتين أسبوعيًا.

- لا يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف هذه التعليمات مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الاجراءات تأتي في اطار متابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، من دواوين المديريات والادارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة بأنواعها، واستعدادا لبدء عام دراسي آمن .

من جهة أخرى قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص جزء في طابور الصباح والحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع مدارس الجمهورية للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور ابطال القوات المسلحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم: يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021، حتى 16 يونيو 2022، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

ومن المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.

إلى هذا وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال ايام الاسبوع في المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له إن جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب: ان العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :

-تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي.

-تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم.

-الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب.

-التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين.

-اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

-تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال.

-ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس.

-حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية.

-العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.

-حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب واولياء امورهم.

-تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

-التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول.

-بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله.

-متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية.

-متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي- لغات).

- التوسع في المساحات الخضراء وزرع أكبر عدد من الأشجار داخل المدارس.

- حظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها.

-الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات.

-عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين.

-التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية.