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بقرار جمهوري.. الدكتور جمال سوسة رئيسا لجامعة بنها

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بقرار جمهوري.. الدكتور جمال سوسة رئيسا لجامعة بنها بقرار جمهوري.. الدكتور جمال سوسة رئيسا لجامعة بنها

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أصدر الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين الدكتور جمال سوسه، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة بنها لشؤون البيئة، رئيسا لجامعة بنها.

وكتب محمود عبيد مدير مكتب رئيس الجامعة، على صفحته الشخصية بالفيس بوك، مساء الخميس، «ألف مبروك تعيين ا.د جمال سوسه رئيسا لجامعة بنها، وخالص الشكر والتقدير ا.د ناصر الجيزاوي، الذي كان قائما بأعمال رئيس الجامعة منذ تعيين الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة السابق، عضوا بمجلس النواب، باعتباره اقدم نواب رئيس الجامعة.

كان المجلس الأعلى للجامعات، في ١٠ مايو الماضي، القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها، بعد تلقي الطعون، لتضم نفس عدد المرشحين بالقائمة المبدئية وهم 7 مرشحين، بعدها تم عمل المقابلات الشخصية للمرشحين، وترشيح ٣ على رأسهم الدكتور جمال سوسة، والذي صدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا للجامعة.

ويعد «سوسة»، رئيس الجامعة السادس منذ انفصال فرع الجامعة عن جامعة الزقازيق في عام ٢٠٠٥، ليتم تعيين الراحل الدكتور حسام الدين العطار نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون فرع بنها وقتها كأول رئيس الجامعة بعد انفصالها، وخلفه الدكتور صفوت زهران، والدكتور على شمس الدين، والدكتور السيد القاضي، وأخيرا الدكتور جمال السعيد الذي تم تعيينه عضوا بمجلس النواب، وتولى الدكتور ناصر الجيزاوي قائما بعمل رئيس جامعة بنها بصفته أقدم نواب الجامعة، لحين اختيار الرئيس السادس للجامعة.

المصرى اليوم

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