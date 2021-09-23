أخبار عاجلة

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
«إكسبو دبي»: أوركسترا الفردوس النسائية تقدم أعمالها بقيادة الموسيار إيه.آر. رحمان -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية -
استشاري جراحة عظام يكشف أسباب خشونة "صابونة الركبة" -
"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91

Print
إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91 إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91
عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية

إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ91

تحتفل إذاعة وتلفزيون البحرين باليوم الوطني السعودي الـ91 عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية، وأُعدّت خطة شاملة تضمنت العديد من البرامج المتخصصة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث مشترك مع التلفزيون السعودي وإذاعات دول الخليج، التي تأتي لتعبر عن اعتزاز مملكة البحرين بمشاركة المملكة احتفالاتها بيومها الوطني، تقديرًا لقيمتها التاريخية، ووفاءً لدورها المحوري في المنطقة.

وذكر مدير إذاعة البحرين يونس سلمان أنه خُصصت كامل إمكانيات الإذاعة للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، وسيتم تقديم باقة من البرامج المتنوعة تبدأ ببرنامج الصباح شروق المجد، ويمتد إلى برامج حوارية وحلقات خاصة تعرض وتناقش الإنجازات ودور المرأة كشريك في النهضة الوطنية مع تسليط الضوء على التطور التنموي الشامل في جميع المجالات، إضافة إلى برامج وثائقية وأخرى شعرية تستضيف شعراء الخليج، إلى جانب بث الأغاني الوطنية السعودية.

من جانبه، قال مدير إدارة تلفزيون البحرين قيس حسن الدوسري: إن التلفزيون اعتمد وضع شعار ثابت بهذه المناسبة حوى علم المملكتين تحت عنوان (القلوب مجتمعة)، مبيناً أن هناك خطة برامجية متكاملة لتقديم ثلاث فترات من البث المباشر، ومجموعة من الفقرات والبرامج والتقارير المنوعة بين الفترات، إضافة إلى استضافة شخصيات من كلا البلدين للحديث عن الإنجازات السعودية وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع الصُّعُد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز