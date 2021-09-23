أخبار عاجلة

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
«إكسبو دبي»: أوركسترا الفردوس النسائية تقدم أعمالها بقيادة الموسيار إيه.آر. رحمان -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية -
استشاري جراحة عظام يكشف أسباب خشونة "صابونة الركبة" -
"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"زين ": المملكة وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية

Print
"زين السعودية": المملكة وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية "زين ": المملكة وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية
هنّأت القيادة والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ91

رفع الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة "زين "، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

وقال الأمير "نايف": "مع كل ذكرى لليوم الوطني، نزداد فخراً وعزةً بقيادة رشيدة سطّرت برؤياها إنجازات عظيمة ورسمت خريطة طريق لمستقبل أكثر إشراقاً يليق بمملكتنا الحبيبة كمحور للإنسان والنمو والازدهار. فاليوم الوطني هو محطة سنوية في مسيرة وطننا الغالي نستعيد فيها أمجاداً عظيمة وإنجازاتٍ ملهمة، ونحتفل بحاضر مشرق ونستبشر بغد أفضل وبطموحٍ يعانق عنان السماء، لنبهر العالم أجمع بتحول المملكة إلى وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية، عبر مسيرة إنجازات مستدامة انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الزاهر.

بدوره، تقدّم الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، بذكرى اليوم الوطني.

وقال: "نستلهم في هذا اليوم العظيم مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته، وما تلا ذلك من إنجازات كبيرة نقلت المملكة إلى حقبة من الرخاء والازدهار".

وأضاف: "ها نحن اليوم نسير نحو المستقبل، محصنين برؤية المملكة 2030 التي تشق طريق الوطن نحو الريادة العالمية كنموذج يحتذى به في التنمية والتنافسية والحداثة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز