أخبار عاجلة

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
«إكسبو دبي»: أوركسترا الفردوس النسائية تقدم أعمالها بقيادة الموسيار إيه.آر. رحمان -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية -
استشاري جراحة عظام يكشف أسباب خشونة "صابونة الركبة" -
"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفارة المملكة في ألمانيا الاتحادية تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة

Print

سفارة المملكة في ألمانيا الاتحادية تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021م حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة بالعاصمة الالمانية برلين.

ورفع السفير عصام بن إبراهيم بيت المال باسمه وباسم أعضاء السفارة والملحقيات والطلبة السعوديين في ألمانيا، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أيده الله" ولسمو ولي عهده "حفظه الله"، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين والشخصيات الألمانية ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين.

سفارة المملكة في ألمانيا الاتحادية تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية

استشاري جراحة عظام يكشف أسباب خشونة "صابونة الركبة"

استشاري جراحة عظام يكشف أسباب خشونة "صابونة الركبة"

"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية

"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية

"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية من مشروع فتح النطاق العريض لقطاع الأعمال

"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية من مشروع فتح النطاق العريض لقطاع الأعمال