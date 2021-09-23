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بلينكن: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في 8 عقود من التعاون ‏

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بلينكن: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في 8 عقود من التعاون ‏ بلينكن: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في 8 عقود من التعاون ‏
أكد أن البلدين يعملان معًا لصياغة مستقبل يسوده السلام ‏

بلينكن: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في 8 عقود من التعاون ‏

‏ أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهنئته للمملكة العربية ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، مؤكداً أن ‏المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة.‏

وقال في بيان صحفي: لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع ‏نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء ‏كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع. ‏

وأضاف: نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام ‏والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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