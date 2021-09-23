حطب: تشكيل لجان فنية وإدارية متخصصة لإدارة أنشطة الفروسية

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عقد المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، اجتماعه السنوى مع العديد من الفرسان في مختلف الدرجات، والمدربين وممثلى الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحاد، الذي تجاوز عدد الحضور المائة فرد، وذلك على هامش البطولة التنشيطية التي تسبق إطلاق الموسم الرياضى 2021/2022، والتى يستضيفها مركز رباب للفروسية بالهرم .

وشرح رئيس الاتحاد للحضور جميع الأمور الفنية التي تخص رياضة الفروسية، والمستجدات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية، ورد حطب على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكافة أمور اللعبة، وأوضح رئيس الاتحاد للجميع شكل الموسم الجديد وبطولات الجمهورية المختلفة لكل المستويات، وشرح كافة التفاصيل الفنية والإدارية، والأمور المتعلقة بحماية الفرسان من اخطار تعاطى المنشطات والممنوعات، وتم إخطارهم بأن الدولة طبقا لتوصيات القيادة السياسية تولى إهتمام خاص بالمحافظة على اللاعبين من هذا الخطر الداهم، ولذلك سيتم أخذ عينات من جميع الفرسان في كل البطولات للتأكد من خلو عيناتهم من أي مواد ممنوعة، أسوة بالمعمول به في الألعاب المختلفة، وحفاظا على لاعبى الفروسية، لتعليم الناشئ الأسس السليمة، لتأهيلهم حتى يكونوا مؤهلون المشاركة في البطولات الدولية دون حدوث ما يعكر صفو مشاركتهم في هذه البطولات .

أوضح حطب خلال الاجتماع الأساس التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية للفروسية، والتى ظهرت نتائجها الإيجابية في اوليمبياد طوكيو 2020 والتى أشاد بها الجميع وعلى رأسهم الاتحاد الدولى .

وتطرق رئيس الاتحاد بضرورة التمسك بمصريتنا وهويتنا العربية، والتمسك بحب الوطن وتمثيله على أفضل ما يكون، مشيرا إلى أن مصر لم ولن تتوقف على اسم لاعب أو ولاعبة بعينها يغير ثوبه وجنسيته واتجاهات، من أجل أغراض في نفسه، وأن مصر فوق الجميع، وقادرة على خلق أجيال وأجيال جديدة ومتميزة من الفرسان القادرين على رفع العلم المصرى في جميع المحافل الدولية والعالمية والاوليمبية.

قال حطب أن للإتحاد خطة طموحة تهدف إلى رفع مستوى الفرسان وإعدادهم على أفضل ما يكون، مع اتباع منهج الاحلال والتجديد حتى لا يتوهم أي فارس أن مكانه محفوظ دائما في صفوف المنتخب، وبالأخص في هذه الفترة التي تشهدها مصر من بناء وتعمير وإقامة مصر الجديدة على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي يولى اهتماما بالغا ببناء مصر الحديثة في كل المجالات بصفة عامة، والرياضية بصفة خاصة.

قد منح حطب الفرصة لجميع الحضور الفرصة للنقاش والاستفسار وطرح الأسئلة لكل ما يجول بخاطرهم، وأثنى الجميع على السياسة الحكيمة التي يتبعها الاتحاد مع الهيئات والأندية والفرسان والمدربين، بالاجتماع الدورى وتقريب وجهات النظر، وإيضاح جميع الأمور للجميع، كما تقدم ممثلى الهيئات بالشكر والتقدير والعرفان لمجلس إدارة الاتحاد على ما يبذلونه من جهود مضنية لرفع شأن رياضة الفروسية.

وفى نهاية الاجتماع وعد حطب بتشكيل العديد من اللجان الفنية والإدارية المتخصصة في اللعبة ،واسنادها لكل عناصر أسرة الفروسية، من أجل مزيد من التجويد، ورفع كفاءة اللعبة، وإدارتها بشكل احترافي.

حطب فروسيه

حطب فروسيه

حطب فروسيه

حطب فروسيه

حطب فروسيه