الدوري الإسباني .. برشلونة ضد قادش في لقاء الفرصة الأخيرة

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يلتقي فريق برشلونة ضد قادش مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني في لقاء لا يقبل أي تعثر جديد لرفاق المدرب الهولندي رونالد كومان.

ويحيط الغموض بموقف كومان داخل النادي الكتالوني وسط ضغو جماهيرية لإقالته وتوقعات بأن رئيس النادي لابورتا قرر منحه فرصة أخيرة لتعديل الأمور ومعالجة السلبيات في البطولة المحلية ودوري أبطال أوروبا .

وسيتم نقل لقاء برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على شاشة قناة بي إن سبورت 1 وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة أحداث اللقاء مع تحديث مستمر للنتيجة.

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ومن المتوقع أن يلعب البارسا مباراة اليوم بتشكيل مكون من تير تشيجن في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي (مينجويزا- أرخوا- بيكيه- ديست) ويشارك سيرجي روبيرتو في وسط الملعب بجانب دي يونج وبوسكيتس) ويقود خط الهجوم الثلاثي ممفيس ديباي وكوتينيو إلى جانب لوك دي يونج.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 6 جولات، فيما يتواجد برشلونة عند المركز الثامن برصيد 8 نقاط من 4 لقاءات، وهو ما سيصدر مزيدا من الضغط على النادي الكتالوني من أجل اللحاق بالمنافسة على الصدارة وعدم الابتعاد مبكرًا.