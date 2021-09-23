أخبار عاجلة

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
«إكسبو دبي»: أوركسترا الفردوس النسائية تقدم أعمالها بقيادة الموسيار إيه.آر. رحمان -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية -
استشاري جراحة عظام يكشف أسباب خشونة "صابونة الركبة" -
"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الدوري الإسباني .. برشلونة ضد قادش في لقاء الفرصة الأخيرة

Print
الدوري الإسباني .. برشلونة ضد قادش في لقاء الفرصة الأخيرة الدوري الإسباني .. برشلونة ضد قادش في لقاء الفرصة الأخيرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي فريق برشلونة ضد قادش مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني في لقاء لا يقبل أي تعثر جديد لرفاق المدرب الهولندي رونالد كومان.

ويحيط الغموض بموقف كومان داخل النادي الكتالوني وسط ضغو جماهيرية لإقالته وتوقعات بأن رئيس النادي لابورتا قرر منحه فرصة أخيرة لتعديل الأمور ومعالجة السلبيات في البطولة المحلية ودوري أبطال أوروبا .

وسيتم نقل لقاء برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على شاشة قناة بي إن سبورت 1 وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة أحداث اللقاء مع تحديث مستمر للنتيجة.

اقرا ايضًا: موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم الخميس 23 سبتمبر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ومن المتوقع أن يلعب البارسا مباراة اليوم بتشكيل مكون من تير تشيجن في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي (مينجويزا- أرخوا- بيكيه- ديست) ويشارك سيرجي روبيرتو في وسط الملعب بجانب دي يونج وبوسكيتس) ويقود خط الهجوم الثلاثي ممفيس ديباي وكوتينيو إلى جانب لوك دي يونج.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من 6 جولات، فيما يتواجد برشلونة عند المركز الثامن برصيد 8 نقاط من 4 لقاءات، وهو ما سيصدر مزيدا من الضغط على النادي الكتالوني من أجل اللحاق بالمنافسة على الصدارة وعدم الابتعاد مبكرًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي

ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي

تدريب أئمة الأوقاف على «الأساليب الأدبية» ببرنامج اللغة العربية في جامعة الأقصر

تدريب أئمة الأوقاف على «الأساليب الأدبية» ببرنامج اللغة العربية في جامعة الأقصر

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو)

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو)

4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021

4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021