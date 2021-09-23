التعليم العالي تعلن مواعيد تنسيق طلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الثاني

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أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.Tansik.Egypt.gov.eg في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وأشار مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة: الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%، وسيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة، وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.