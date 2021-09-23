محافظ مطروح يتفقد مدينة الحمام

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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بزيارة ميدانية لمدينة الحمام للوقوف على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وتيسير تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

تفقد محافظ مطروح الأعمال الجديدة بمستشفى الحمام المركزى على مساحة ٧٢٠م٢ تضم طابقين للقامة غرف عمليات وعناية وبنك الدم، بالإضافة إلى اقامة مدرسة تمريض بعدد ٧ فصول بالطابق الثالث. ووجه بالإسراع في تنفيذ وإنهاء الاعمال لتوفير مزيد من الخدمات الصحية والطبية لأهالي الحمام مع العمل على زيادة أسرة غرف العناية مع مراجعة تشغيل وصيانة جميع الأجهزة الطبية بالمستشفى، وصيانة مولد الكهرباء والتنسيق مع شركة كهرباء إسكندرية لاستقرار التيار الكهربى بالمستشفى.

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الانتهاء من الكوبري الغربي بمدينة الحمام مع التشغيل التجريبي بطول ٧٠٠ م٢ وبعرض حاراتين ليصل بين قبلي وبحرى مدينة الحمام وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة. كما تفقد محافظ مطروح اعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق النايل سات بمدينة الحمام بطول ٢،٢ كم، التى يجرى تطويرها مع ازدواج الطريق بعرض ٢٠ م في الجزء القديم و٣٠ م في الجزء الجديد مع أعمال الإنارة وتحويل الأعمدة والكابلات من هوائية إلى أرضية، بهدف تيسير الحركة المرورية وتقليل الكثافة داخل المدينة.

افتتح احدى المدارس الخاصة عربي/ لغات من مرحلة kg حتى الثانوى من ٤ فصول وينمو على مساحة ٨٤٠٠م٢، وتضم عدد ٥٦ فصل تسع ٢٠١٦ طالب، بالإضافة إلى ١٠ غرف معامل وحاسب ألي ومجالات ومكتبه ومكاتب إدارية و6 غيرها، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم وملاعب اطفال وحمام سباحة.