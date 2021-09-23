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مران .. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعات

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مران الزمالك.. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعات مران .. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعات

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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وأجرى المدير الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين في منتصف الملعب بحيث يستمر الفريق الفائز، ويخرج الفريق الخاسر ويشارك الفريق البديل بدلا منه.

وظهر لاعبو الفريق بصورة فنية وبدنية جيدة، وشهدت التقسية حماس وندية من جميع اللاعبين.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لـ دوري أبطال أفريقيا ، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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