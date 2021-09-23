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علق الإعلامي خالد الغندور، قائد فريق الكرة بنادي الزمالك الأسبق، على فوز الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء على النادي الأهلي.

وكان الزمالك حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 32-27، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الاسماعيلية، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين لموسم 2022/2021.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«مافيش قاضية عشان مافيش مقارنة النتيجة ثقيلة اوي في كرة اليد».

وأضاف قائد الزمالك الأسبق :«مبروك يا زمالك، فارق ٥ اهداف مع الرأفة».

يذكر أن الزمالك سبق أن فاز على الأهلي، منذ أسبوعين، في بطولة السوبر الإفريقي.