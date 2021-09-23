★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، قبل خوض التدريب الجماعي اليوم.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريب الصباحي اليوم، بعدما أشاد بمستوى اللاعبين خلال التدريبات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية خلال المعسكر الحالي.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.